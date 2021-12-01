Более 100 млн рублей получит Кировская область на мероприятия по сохранению лесов

КИРОВ, 1 декабря. Кировская область дополнительно получит более 100 млн рублей на мероприятия по сохранению лесов от пожаров, в том числе на патрулирование. Об этом рассказал в среду министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания по вопросам реализации национального проекта "Экология" в Кирове.

"Восстановление леса - это не только лесопосадки, не менее важно, чтобы мы не теряли лес. Мы получили дополнительное финансирование, и в рамках этого дополнительного финансирования больше 100 млн получит [Кировская область], плюс 25% к финансированию прошлого года. Это [в том числе средства на] патрулирование [лесов]", - сказал Козлов.

Как пояснил журналистам глава региона Игорь Васильев, средства направят на противопожарные мероприятия.

Ранее Васильев сообщал ТАСС, что летом 2021 года лесные пожары преимущественно удавалось локализовывать в течение первых суток. По информации региональной диспетчерской службы КОГСАУ "Лесоохрана", пожароопасный период в это году завершился 1 октября, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 147 лесных пожаров на площади 531 га, в том числе покрытая лесом площадь составила 470 га.