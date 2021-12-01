Эксперты: в СКФО заболеваемость ВИЧ ниже общероссийских значений в четыре раза

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) ниже общероссийской почти в четыре раза, а выявляемость заболевания среди обследованных жителей в ряде регионов в 10 раз ниже, чем по стране. Об этом сообщил главный врач "Ставропольского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции СКФО Денис Штанев.

"Что касается особенности нашего региона, округа, то, действительно, у нас ниже заболеваемость, чем средняя по РФ, приблизительно в четыре раза. Выявляемость ВИЧ-инфекций в группе обследованных в некоторых республиках у нас в 10 раз ниже, чем общероссийская", - сказал он в ходе ежегодного форума "Здоровое общество" в среду.

По его словам, таких показателей округу удалось достичь за счет работы центра по борьбе со СПИД и обеспечения тестированием на ВИЧ-инфекцию всех желающих в любом медицинском учреждении. Также, как отметил Штанев, лекарственной терапией заболевания в округе обеспечены все желающие.

Помимо этого, проводится работа с ВИЧ-инфицированными по вакцинации от коронавируса. "У нас каждый центр занимается непосредственно образовательной деятельностью с другими медицинскими организациями по актуализации этой темы, по вопросу о показаниях, противопоказаниях, то есть мы развеиваем мифы, мы рассказываем о том, что вакцинация ВИЧ-инфицированных должна проводиться в приоритетном порядке", - добавил он.

Штанев уточнил, что также планируется проведение совещания в этом году между регионами, где подведут окончательные итоги.