Власти Вологодской области поддержали четыре проекта по глубокой переработке леса

ВОЛОГДА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Вологодской области одобрило реализацию еще четырех инвестиционных проектов в сфере деревообработки с общим объемом инвестиций в 20 млрд рублей, они позволят создать более 700 новых рабочих мест. В целом в этом году в регионе поддержано 13 проектов с инвестициями в 105,2 млрд рублей, которые послужат драйвером экономического роста и будут способствовать диверсификации экономики области, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"Мы одобрили четыре инвестпроекта в сфере деревообработки. Строительство новой бумагоделательной машины на площадке Сокольского ЦБК позволит начать производство небеленой жиростойкой бумаги, не имеющей аналогов в России. Еще один экологичный проект уже реализуется на Сокольском деревообрабатывающем комбинате - крупнейшее в области пеллетное производство. Поддержали проект по модернизации фанерного производства компании "Вологодский лес". В Верховажском районе планируется предприятие по производству ОSB-плит и CLT-панелей. Все проекты направлены на решение задачи, поставленной президентом России, - увеличение объемов производства высокомаржинальной продукции из древесины", - написал Кувшинников на своей странице в "ВКонтакте".

Всего в этом году на инвестсоветах были рассмотрены и поддержаны 13 проектов. Они позволят создать в области в ближайшие несколько лет почти три тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций - 105,2 млрд рублей, сообщил глава региона.

О проектах

По информации пресс-службы губернатора, компания Segezha Group (входит в АФК "Система") представила на инвестсовет два проекта. Первый касается строительства новой бумагоделательной машины на площадке АО "Сокольский ЦБК", которая позволит начать производство продукта, не имеющего аналогов в России- небеленой жиростойкой бумаги в объеме до 60 тыс. тонн в год, которая активно используется для упаковки продуктов. Бумага будет поставляться в Европу, Азию, на Ближний Восток. Планируемый объем инвестиций - 11,8 млрд рублей. Запуск новой машины намечен на первое полугодие 2023 года.

Помимо этого, на Сокольском ЦБК планируется в четыре раза увеличить мощности по производству лигносульфоната - побочного продукта варки целлюлозы, востребованного в химической, металлургической, нефтяной, легкой и других отраслях. Предприятие также построит новые очистные сооружения, что решит проблему устаревших очистных в городе Соколе.

На другой площадке Segezha Group - "Сокольском деревообрабатывающем комбинате" - реализуется проект по комплексной утилизации кородревесных отходов. Там заработал крупнейший в области пеллетный завод мощностью до 65 тыс. тонн в год. Сырьем для производства выступают отходы лесопиления и деревопереработки. В создание производства было вложено 1 млрд рублей, создано 20 рабочих мест.

Поддержан также проект по модернизации фанерного производства ООО "Вологодский лес". Компания планирует выпускать до 60 тыс. кубометров форматной фанеры, 60 тыс. кубометров широкоформатной фанеры, 45 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций, 120 тыс. кубометров плиты ОСП, 50 тыс. тонн пеллет в год. Инвесторы намерены вложить 3,5 млрд рублей и создать 22 новых рабочих места.

В Верховажском районе планируют создать безотходное лесопильно-деревообрабатывающее предприятие ООО "БиоЛесПром" с цехом изготовления OSB-плит мощностью 60 тыс. кубометров в год, с производством клееных деревянных конструкций и CLT-панелей. Инвестор заявил о капиталовложениях в объеме 3,8 млрд рублей и открытии 300 рабочих мест.

Вологодская область занимает третье место в стране по объемам заготовки после Иркутской области и Красноярского края. Более 80% территории Вологодской области составляют леса, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров, расчетная лесосека - свыше 30 млн кубометров древесины в год, она используется на 55%, то есть ежегодно заготавливается по 16-17 млн кубометров. Более 75% заготовленной древесины перерабатывается на территории области.