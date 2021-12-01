Оценку состояния лесов Кировской области проведут в 2022 году

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты проведут в 2022 году оценку состояния лесов Кировской области, рассказал в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов после совещания с лесопользователями Кировской области.

"К сожалению, несколько десятилетий, а то и больше, никто точно не знает, что из себя представляет лес. С 1 января 2022 года полномочия [по таксации лесов] переданы на федеральный уровень. Мы договорились, что с учетом имеющихся мощностей в Кировской области мы обязательно в следующем году выделим финансирование на подсчет лесосеки. Это очень важно для тех комбинатов, которые уже созданы, они будут знать лесную базу, смогут учитывать это в своей работе. А для нас это рабочие места, заработная плата людей, продукция, которая должна быть конкурентоспособна на мировом рынке", - сказал Козлов.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, таксация лесов позволит получить "более взвешенную и ясную картину" состояния лесосеки в регионе.

По данным правительства области, регион занимает 24 место в России и второе место по Приволжскому федеральному округу (ПФО) по площади земель лесного фонда, по запасам леса - второе место в ПФО и девятнадцатое - в России. Также по объемам заготовки древесины область занимает пятое место в России и первое - в ПФО. Экономика региона в значительной степени связана с лесным хозяйством и лесопромышленным комплексом, в лесной отрасли работает около 1,5 тыс. организаций.