Законопроект о предоставлении экоданных резидентами Арктической зоны разработали в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Законопроект об обязательном раскрытии экологической информации резидентами Арктической зоны РФ (АЗРФ) разработан в России. Он позволяет обеспечить превентивное выявление экологических рисков, а также предупредить возникновение негативного воздействия на окружающую среду резидентов АЗРФ, сообщила генеральный директор EcoDisclosure Мария Дмитриева.

"Главное наше предложение, которое я бы хотела сегодня обсудить, это принятие законопроекта об обязательном раскрытии экологической информации резидентами Арктической зоны", - сказала она в среду в ходе международной конференции "Объединение для устойчивого развития: диалог власти, бизнеса и общества в выработке национальной ESG-стратегии" в Общественной палате (ОП) РФ.

По словам Дмитриевой, законопроект обязывает работающие в Арктике компании раскрывать данные об их деятельности, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также предоставлять информацию о планах по сокращению негативного воздействия на нее. Предполагается, что данные будут предоставляться в форме ежеквартального экологического отчета. "Например, если произошла какая-то авария, утечка или произошел какой-то аудит, штрафы, суды и так далее - это все необходимо раскрывать компании", - добавила она.

Как отметила гендиректор, изменение климатических условий в Арктике сказывается не только на местной флоре и фауне, но и на экологической ситуации во всем мире, поэтому к данной теме необходимо относиться более ответственно. "Ученые недавно предоставили отчет об изменении климата, где сказано, что Арктика страдает больше всех от изменений климата. Там теплеет в 2-3 раза быстрее, чем в других регионах", - добавила она.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что Россия в рамках председательства в Арктическом совете будет уделять особое внимание вопросу защиты окружающей среды.

Арктическая зона РФ - крупнейшая в России и мире экономическая зона с единым набором преференций для ведения инвестиционной деятельности. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia, минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей. К административным преференциям для резидентов АЗРФ относятся возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны, предоставление резидентам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов, одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также налоговые преференции.