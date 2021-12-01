Ставрополье закупит 1,1 тыс. кислородных концентраторов для медицинских учреждений

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ставрополье сформирует запас из 1,1 тыс. кислородных концентраторов для их возможного использования в случае дефицита жидкого медицинского кислорода. Установки одномоментно позволят обеспечить кислородом порядка 1,6 тыс. пациентов, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Проводится работа по приобретению кислородных концентраторов в медицинские учреждения на тот случай, если вдруг возникнет дефицит жидкого медицинского кислорода. Есть альтернатива в виде абсорбции кислорода из атмосферного воздуха непосредственно у постели пациента через кислородные концентраторы. Таких сейчас закупается 1 100, они позволят обеспечить одномоментно 1 600 человек, нуждающихся в кислороде. Это предупредительные меры, которые мы предпринимаем на случай возможных ЧП", - сказал он.

Колесников отметил, что в регионе проводится работа по обеспечению поставок медицинского кислорода. Первая из партий пришла из Нижнего Тагила, в ближайшее время планируется поставка из Азербайджана.

На фоне стабилизации ситуации с заражаемостью коронавирусом в регионе начали сокращать ковидный коечный фонд: с 5 157 коек его сократили до 4 222. Если стабильная ситуация сохранится, то до конца недели еще 500 коек будут возвращены к штатной работе. "Меры направлены на то, чтобы как можно больше пациентов с неинфекционными заболеваниями, нуждающихся в специализированной помощи, за месяц - два ее смогли получить. Мы не знаем, сколько продлится эта передышка", - отметил Колесников.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии на Ставрополье выявили 113 330 случаев коронавируса, выздоровели 85 836 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 5 251 пациент. Лечение в стационаре получают 3 490 пациентов, из них в тяжелом состоянии 403 человека. В медучреждениях койки для лечения пациентов с коронавирусом свободны на 17%, реанимационные койки с аппаратами ИВЛ свободны на 7%.