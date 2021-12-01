Европейский центр контроля заболеваний рекомендует прививки от ковида детям старше 5 лет

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Дети в возрасте 5-11 лет также подвержены риску тяжелой формы течения COVID-19 и должны считаться приоритетной группой для вакцинации против этого заболевания, как и другие возрастные группы. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Частота и доля госпитализированных из-за COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет увеличились, но остаются на гораздо более низком уровне, чем у взрослых, поясняется в пресс-релизе центра. "Дети без известных факторов риска также подвержены рискам тяжелого течения заболевания и госпитализации, поэтому следует рассмотреть возможность вакцинации всех детей в возрасте от 5 до 11 лет с учетом эпидемиологии SARS-CoV-2 на национальном уровне", - поясняется в пресс-релизе ECDC.

Ожидается, что воздействие вакцинации детей на передачу вируса на уровне общества будет слабее для стран с низким уровнем иммунизации взрослых и более сильным для стран с высоким уровнем.

"Вакцинацию детей нельзя рассматривать как замену вакцинации взрослых. Повышение уровня вакцинации взрослого населения остается главным приоритетом кампаний вакцинации от COVID-19, направленных на снижение заболеваемости и смертности", - считают в ECDC.