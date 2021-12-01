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Власти Северной Осетии: все больницы получают кислород с заводов по отпускной цене

Кислородом обеспечивают республику заводы Абинска, Азова и Волгограда

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Больницы Северной Осетии заключили прямые контракты с поставщиками кислорода, ранее они получали его через посредников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло во время прямой линии на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон" в среду.

"Кислород был завозной, завозил посредник, который продавал нам по другой цене, нежели покупал. Сегодня все наши лечебные учреждения напрямую заключили договоры. Мы кислород получаем по отпускной цене", - сказал Меняйло.

По его словам, кислородом обеспечивают республику заводы Абинска, Азова и Волгограда. Кроме того, планируется строительство кислородного завода, а также 8 декабря будет сдана в эксплуатацию новая система подачи кислорода в клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе.

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