Врач оценил новый порядок медосмотра водителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый порядок медицинского освидетельствования водителей, который вступает в силу в России с 1 марта 2022 года, позволит уменьшить число ДТП на дорогах, а также будет способствовать профилактике наркологических заболеваний. Об этом в среду журналистам сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

30 ноября Минздрав РФ утвердил новый порядок медосвидетельствования водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя", - сказал он.

Брюн также рассказал, что во многом положения предыдущего приказа остались прежними. При этом будет увеличен объем проводимых обследований для некоторых категорий водителей. "Так, при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после лишения права на управление транспортными средствами, возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью им придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающее факт употребления психоактивных веществ (наркотиков и психотропных веществ) и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя", - пояснил он.

При наличии клинических признаков алкогольной или наркотической зависимости некоторых водителей в ряде случаев, к примеру, при замене водительских прав, врач также может направить на прохождение дополнительного химико-токсикологического исследования и лабораторные исследования крови и/или мочи. Кроме того, меняется сама форма справки медосвидетельствования.

"Теперь в справку вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Таким образом, усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста - то, чего не было ранее. Потому что теперь медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), и только после этого выдать заключение. Это позволит избежать фальсификации справок, так как ранее форма справки не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать справки без осмотра врачами-специалистами. И добавляется ответственность, что хорошо, поскольку часто кандидаты в водители покупали в частных компаниях справку без осмотра специалистов", - заключил он.