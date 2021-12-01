В Израиле одну из площадей назвали в честь генерала Красной армии Якова Крейзера

ЛОД /Израиль/, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Торжественная церемония открытия площади имени генерала Красной армии, Героя Советского Союза Якова Крейзера состоялась в среду в городе Лод в центральной части Израиля. В ней приняли участие представители мэрии, израильских ветеранских и общественных организаций, дипломаты, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы собрались в городе Лод на знаменательное событие. Мы называем площадь в районе Ганей-Авив в честь генерала Якова Крейзера. Это центральная площадь, которая соединяет два больших района", - рассказала корреспонденту ТАСС заместитель мэра Лода Эльвира Колихман. "Для нашего города это огромная честь и большое событие. Мы помним и славим наших героев", - добавила она.

"Впервые в истории в Израиле была открыта площадь имени советского генерала, воина Красной армии Якова Крейзера. Эту инициативу выдвинула Ассоциация "Маалот". Это совершенно не случайно, поскольку мы ставим своей целью создание [в Израиле] центра наследия евреев СССР, и в рамках этого центра мы будем развивать осознание в израильском обществе того вклада, который внесли русскоязычные евреи из СССР в дело создания Государства Израиль. Безо всякого сомнения, если бы не Победа Красной армии над гитлеровцами, я не думаю, что Израиль возник бы на карте, поэтому со всем основанием можно сказать, что и генерал Крейзер внес свой вклад в создание Государства Израиль", - сказал ТАСС председатель Ассоциации "Маалот" Давид Шехтер.

"Очень хорошо, что в Израиле, в Лоде, впервые в честь генерала Красной армии названа площадь. Через несколько месяцев планируется назвать [именем генерала Крейзера] одну из улиц в Ашдоде", - рассказал ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Надо сказать, что у нас в России память о генерале Крейзере бережно хранится, в частности, в его честь названы улицы в Воронеже и Севастополе. Очень хорошо, что и в России, и в Израиле бережно хранят память о поколении победителей, о славной плеяде полководцев и солдат Красной армии, которые разгромили нацизм и внесли решающий вклад в дело Победы", - добавил глава российского дипломатического представительства.

"Инициатива по сохранению памяти генерала Крейзера была утверждена также и муниципалитетом Ашдода", - рассказал корреспонденту ТАСС депутат муниципального совета этого города Владимир Борода. "Уже принято решение о наименовании улицы [в Ашдоде] в честь этого уникального знаменитого человека. Комиссия [муниципалитета] по наименованию улиц уже приняла это решение, оно одобрено муниципалитетом единогласно. В ближайшие два-три месяца улица в Ашдоде также будет названа именем генерала Якова Крейзера", - добавил он.

Книга о генерале Крейзере

30 ноября в Русском доме в Тель-Авиве состоялась презентация книги "Генерал Крейзер" Александра Энгельса. "Историко-биографическое исследование "Генерал Крейзер" - первая биография великого человека Якова Крейзера, первого командира Красной армии, удостоенного звания Героя Советского Союза летом 1941 года за то, что в боях на реке Березине он замедлил наступление немецких танков под командованием Гудериана. Фактически таким образом он позволил советскому командованию скопить силы и закрепиться на московском направлении", - рассказал в беседе корреспондентом ТАСС автор книги о Крейзере Александр Энгельс.

"Это большая книга, каждая страница которой - история подвига. Приходилось буквально по крупицам собирать о нем материал, удалось найти трех сослуживцев Крейзера, ныне живущих, которые поделились своими воспоминаниями об этом великом человеке. Особый интерес занимают фотоматериалы, которые при внимательном рассмотрении открывают все новые и новые страницы жизни этого человека", - поделился он.

"Благодаря этому прочтению удалось даже поправить многие неточности [в изложении биографии Крейзера] в статьях различного профиля", - продолжил Энгельс. "Отдельно хочу рассказать про историю одной фотографии, которую мне удалось получить благодаря сотрудничеству с ТАСС, ее сделал военный корреспондент, который от ТАСС был направлен на фронт, и негатив этой фотографии хранится в агентстве. На этой фотографии мы видим генерала Крейзера в штабе 57-й армии, но проблема была в том, что ранее она не была точно датирована. А сейчас мы можем точно датировать этот снимок - он мог быть сделан только второго или третьего февраля 1942 года", - рассказал он.