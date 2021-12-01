В Москве завершился сезон аренды велосипедов и самокатов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сезон аренды самокатов и велосипедов завершился в Москве. Пользователи сервиса арендовали велосипеды и самокаты более 13 млн раз, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня закрылись станции велопроката и были перемещены все самокаты сервисов кикшеринга. Но мы снова встретимся весной и уже ждем первые теплые дни", - говорится в публикации.

В ней уточняется, что в 2021 году велосипеды брали в аренду 5 млн раз, а самокаты - 8,3 млн.

"В этом сезоне мы увеличили парк велосипедов и самокатов, установили много велопарковок, расширили географию работы сервисов - самокаты и велосипеды появились даже за МКАД. Совсем скоро подведем итоги самого продолжительного шеринг-сезона и расскажем обо всем подробнее", - отмечается в сообщении.

Сезон велопроката в 2021 году стартовал 6 апреля.