Гостиницы разместят в нескольких старинных зданиях Железноводска после реконструкции

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Частные инвесторы после реконструкции нескольких старинных зданий в центральной части города-курорта Железноводска на Ставрополье создадут в них гостиницы. Об этом сообщил в среду глава города Евгений Моисеев во время прямой линии.

"У нас осталось немного старой инфраструктуры в центральной части города, которая не отремонтирована. Дача Эмира Бухарского два года назад передана частному инвестору, он подготовил научно-проектную документацию и сейчас будет начинать реставрацию под пансионат. Улица Семашко - год назад закончили переселение из аварийного жилья людей, которые там жили. Частные инвесторы выкупили эти здания и будут делать там пансионат. Думаю, что эти работы начнутся с 2022 года", - сказал Моисеев.

Дворец Эмира Бухарского был построен в 1912 году, имеет сложную планировку со множеством лестниц, коридоров и переходов. Минарет с винтовой лестницей и купол дворца венчают полумесяцы, а внутри здания было устроено помещение для совершения намаза. На улице Семашко в Железноводске находятся несколько старинных зданий, которые до последнего времени оставались жилыми.

Частному инвестору было передано и здание Островских ванн, находящееся в федеральной собственности. Оно было построено в 1894 году, использовалось для гидротерапии и грязелечения до 70-х годов XX века. Реконструкция ожидает и "Подворье Карповых" - так называется поместье, где когда-то жил писатель Михаил Лермонтов, отдыхая в курортном Железноводске.

"Очень много было проблем в части документов, мы заканчиваем процедуру и получаем [здание] в муниципальную собственность. Будем выставлять на торги, чтобы частный инвестор пришел с обязательством реставрации и использования его с атмосферой той эпохи, в которой жил великий писатель", - пояснил Моисеев.

Железноводск входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.