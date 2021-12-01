{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Телепроповедник и противник вакцинации Маркус Лэмб умер от последствий COVID-19

Телеевангелист, у которого были хронические заболевания, заразился коронавирусом несколько недель назад

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава телесети Daystar Television Network, телевизионный проповедник Маркус Лэмб умер от последствий COVID-19. Ранее сам Лэмб и его площадка активно выступали против прививок, сообщила в среду телекомпания CBS.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель Daystar Television Network покинул этот мир. Семья просит соблюдать ее право на неприкосновенность частной жизни", - указано на официальной странице телесети в Twitter. Лэмбу было 64 года.

Как поясняет CBS, несколько недель назад телеевангелист заразился коронавирусом. "У него диагностировали ковид, началась пневмония. У него были хронические заболевания - диабет, но он старался следить за здоровьем", - рассказала его жена. Ранее в ходе одной из передач она призвала зрителей молиться об очищении легких ее мужа от вызванной коронавирусом пневмонии, когда тот был в больнице, чтобы они "могли отключить его от [аппарата подачи] кислорода и забрать домой".

Daystar Television и ее сайт стали площадкой для распространения дезинформации о COVID-19 и пандемии, отмечает телекомпания. Множество часов эфирного времени было отдано активным противникам прививок (не только от коронавируса) и карантинных мер, сторонникам различных теорий заговора. Телесеть рекламировала не одобренные медиками способы лечения COVID-19, такие как ивермектин (средство против паразитов).

Телекомпания NBC отмечает, что это далеко не первый случай в США, когда публичные противники вакцинации умирают от коронавируса. То же произошло с радиоведущими Диком Фаррелом, Филом Валентайном и Марком Бернье, добавляет NBC.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Эксперт: вероятность эффективности вакцин против омикрон-штамма высокая при трех дозах
Специалист по инфекционным заболеваниям Донато Греко полагает, что ковид становится все более похож на сезонную инфекцию, которая обостряется осенью и зимой
Читать полностью