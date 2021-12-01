ВОЗ рассмотрит данные по бустерным дозам вакцин от коронавируса на следующей неделе

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Консультативный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит данные по дополнительным (бустерным) дозам вакцин от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, "после изучения данных ВОЗ сможет дать свою рекомендацию" по бустерным дозам.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что "на данный момент нет доказательств того, что предоставление бустерных доз вакцин от коронавируса всему населению, в том числе здоровым людям, усиливает защиту от заболевания".