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Пандемия COVID-19

ВОЗ рассмотрит данные по бустерным дозам вакцин от коронавируса на следующей неделе

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что на данный момент нет доказательств того, что предоставление бустерных доз вакцин от коронавируса всему населению усиливает защиту от заболевания

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Консультативный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит данные по дополнительным (бустерным) дозам вакцин от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, "после изучения данных ВОЗ сможет дать свою рекомендацию" по бустерным дозам.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что "на данный момент нет доказательств того, что предоставление бустерных доз вакцин от коронавируса всему населению, в том числе здоровым людям, усиливает защиту от заболевания".

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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