Конструктора Руслана Комаева посмертно наградили орденом "Слава Осетии"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев награжден посмертно орденом "Слава Осетии". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"За большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю плодотворную деятельность орденом "Слава Осетии" посмертно награжден конструктор космических аппаратов, лауреат Государственной премии СССР Руслан Комаев. Соответствующий указ подписал Глава РСО-Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.

Руслан Комаев умер 29 ноября на 75-м году жизни.

Более 45 лет он проработал в НПО им. Лавочкина: прошел путь от мастера до первого заместителя генерального директора. Под его руководством изготовлены и испытаны более 500 космических аппаратов. В 2020 году по инициативе конструктора во Владикавказе открылась Школа космонавтики, которая носит его имя.