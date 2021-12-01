Эксперт отметил потенциал Северного Кавказа для развития НКО в социальной сфере

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Некоммерческий сектор Северного Кавказа отличается активностью правозащитников, при этом в регионах СКФО есть потенциал развития социальных услуг, которые могут предоставлять НКО. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Общенационального союза некоммерческих организаций Анатолий Ганин во время 11 Съезда НКО России.

"На Северном Кавказе особо активны правозащитники, но тем не менее потенциал к росту имеет социальный сектор", - сказал Ганин.

По его словам, в СКФО фиксируется тренд на создание ресурсных центров для некоммерческого сектора, грантовую поддержку НКО и привлечение таких организаций к диалогу с властью.

"Северокавказский регион в плане привлечения общественных активистов в совещательные органы при органах власти по некоторым параметрам лидирует", - добавил Ганин.

Регионы Северного Кавказа входят в топ рейтинга "Регион НКО-2021". Так, в субрейтинге "Экспертное мнение о НКО" Чечня заняла шестое место, а в субрейтинге значимости региональных общественных палат Чеченская Республика оказалась на 13-м месте, на 14-м - Дагестан. Кроме того, Республика Ингушетия вошла в двадцатку регионов с наиболее активными в медиа НКО.