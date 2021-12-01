В КБР планируют разработку тест-системы для муниципального этапа олимпиады школьников

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в КБР "Антарес" рассчитывает на улучшение информационной базы центра благодаря разработке тестирующей системы для школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания попечительского совета "Антареса".

Руководитель "Антареса" Тамара Джаппуева рассказала, что в будущем году планируется разработка республиканской тестирующей системы для школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников республики по общеобразовательным предметам, которая будет проходить с использованием дистанционных информационно-цифровых технологий. Также ожидается проведение республиканских олимпиад для обучающихся 5-8 классов для раннего выявление талантливых детей. "Эти меры позволят персонифицировать результативность олимпиад и усовершенствовать информационную базу "Антареса", - сказала Джаппуева.

На заседании было предложено рассмотреть возможность создания кампуса - спального блока на территории "Антареса", чтобы в нем могли проживать в течение смены школьники из отдаленных населенных пунктов республики.

В свою очередь, руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель общественно-делового совета национального проекта "Образование" Елена Шмелева, выступая по видео-конференц-связи, отметила, что Кабардино-Балкария в сфере дополнительного образования сделала много и основной задачей остается "предоставить детям возможность максимально себя реализовать, потому комплексное развитие инфраструктуры и квалифицированные кадры будут всегда в приоритете". "Ваш курс, что все районы республики имеют равные возможности, чтобы попасть в программу, - это самое важное и правильное, что вы сейчас делаете. Все, что сейчас сделал уже региональный центр, это делается по модели "Сириуса", на основании рекомендаций, которые дают наши коллеги. Это последовательная реализация стратегии, и вы успешно ее сформировали для детей и себя. Такое активное участие всех партнеров подтверждает, что руководство центра выбрано правильно, а стратегия, которая реализуется - это общая стратегия", - сказала она.

По итогам заседания глава КБР Казбек Коков рекомендовал до 1 марта 2022 года увеличить охват детей дополнительным образованием, а также расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ. Поручено активизировать взаимодействие с учреждениями культуры и спорта при организации профильных смен, а также работу с педагогическими кадрами по их подготовке к работе в условиях современной образовательной среды.

Об "Антаресе"

"Антарес" сотрудничает со специальной астрофизической обсерваторией РАН в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесской Республики, Кавказским математическим центром при Адыгейском государственном университете, в рамках которого реализуется проект по развитию в республике математического образования, и с образовательным центром "Сириус", на площадках которого в 2020-2021 годах прошли обучение 29 детей и 22 педагога из Кабардино-Балкарии.

С начала функционирования центра проведены 47 профильных образовательных смен для учащихся 5-11 классов, в которых прошли обучение 1 784 школьника, в том числе в дистанционном формате обучение прошли 785 человек. Всего в конкурсных отборах приняли участие около 20 000 обучающихся.

Региональный центр "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус". "Антарес" - структурное подразделение детской академии творчества "Солнечный город". Центр проводит образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические; химико-биологические, инженерно-технические смены); спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис); искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство). Учреждение представляет собой учебный корпус с лабораториями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, а также с шахматной, музыкальной, художественной и литературной гостиными.