Нарышкин отметил значение имперского периода истории России в укреплении государства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Имперский период в истории России имеет огромное значение для укрепления государства и формирования национального самосознания. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "Российская империя" в выставочном комплексе Исторического музея.

Нарышкин отметил, что Петр I и его последователи сумели создать очень эффективный механизм государственного управления, что всесословная идея служения Отечеству на этом огромном пространстве Российской империи объединила самые разные этносы и конфессии. "К сожалению, в силу целого ряда фундаментальных исторических причин империя просуществовала два века и после этого сама ушла в историю, уступив место другим формам отечественной государственности. Но надо, конечно, сказать, что эти два века имперской истории России занимают особое место и имеют огромное значение с точки зрения дальнейшего укрепления Российского государства и формирования национального самосознания. Имперский период России имеет огромное значение во всей тысячелетней истории России", - сказал председатель РИО.

Нарышкин отметил, что в следующем году государственному Историческому музею исполняется 150 лет, добавив, что этот музей является хорошим памятником имперской эпохи. "Открывающаяся сегодня выставка, посвященная трехсотлетию провозглашения России империей, на которой представлены несколько сотен удивительных экспонатов, представляет собой, на мой взгляд, замечательный подарок для все тех, кто любит нашу великую историю", - сказал он.

На выставке представлены порядка 400 музейных предметов, многие из которых показаны широкой аудитории впервые. Посетители смогут увидеть парадные портреты всех коронованных российских императоров, военные и придворные мундиры, а знаковым экспонатом стала современная реплика одной из главных императорских регалий - Большой императорской короны, специально предоставленной на выставку Гохраном России.

Выставка завершится 1 марта.