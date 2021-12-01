Власти Заполярья заявили, что в регионе нет обязательной вакцинации от гриппа для детей

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательной вакцинации от гриппа несовершеннолетних жителей Мурманской области, а также ограничений доступа на спортивные и культурно-массовые мероприятия для детей не будет. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем официальном Telegram-канале.

"Никаких ограничений для детей без прививки от гриппа не будет. Мы договорились с руководителем регионального Роспотребнадзора о том, что вакцинация от гриппа носит исключительно рекомендательный характер. Соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшее время", - сказал Чибис, попросив всех все же, по возможности, привиться от гриппа, чтобы "не вызвать вспышку сезонного заболевания".

В конце ноября управление Роспотребнадзора по Мурманской области опубликовало постановление главного санитарного врача региона, в котором говорилось о том, что с 6 декабря несовершеннолетних будут допускать к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях лишь при наличии сведений о вакцинации против гриппа в период 2021-2022. Постановление вызвало большой общественный резонанс, в соцсетях организовали общую беседу по этой теме, где сейчас насчитывается около 900 пользователей. Мурманчане создали петицию по отмене постановления регионального Роспотребнадзора.