Кинофорум с показом фильмов о проблемах экологии проведут в Сочи

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Кинофорум "ЭкоЧашка-2021", в рамках которого состоится демонстрация документальных фильмов о самых актуальных проблемах экологии зарубежного и российского авторства, пройдет в Сочи с 5 по 11 декабря, сообщила в среду в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"Документальное кино на тему сохранения лесов, изменения климата, пластикового загрязнения, экологически-ответственного стиля жизни покажут в рамках кинофорума. 14 документальных лент режиссеров из Австралии, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Испании, Италии, Португалии, Турции, Болгарии можно будет посмотреть всем желающим. В рамках "ЭкоЧашки" пройдут также дискуссии с участием экспертов", - говорится в сообщении.

На кинофоруме, в частности, будет продемонстрирован фильм "Тайная жизнь деревьев" (TheHiddenLifeofTrees) режиссера Йорг Адольфа (Германия, 2020). Лесник и автор бестселлеров Питер Воллебен добирается до сути вопросов - могут ли деревья говорить, есть ли у них память и социальная жизнь - и "открывает" зрителю глаза на скрытый мир леса. Несколько дней кинофорума будет посвящено короткометражному кино

"Зеленое" кино - отправная точка для оживленных дискуссий. Для обсуждения фильмов, которые состоятся после просмотра, приглашены эксперты - экологи, ученые, дизайнеры. Поэтому кинофорум - это не только уникальный шанс увидеть документальное кино, но и отличная возможность получить ответы на самые сложные вопросы из проверенных источников", - пояснили в пресс-службе заповедника.

Уточняется, что открытие кинофорума состоится 5 декабря в Центре культуры и кино "Сочи", показ работ режиссеров - в РДК "Адлер" и на курорте "Красная Поляна" с соблюдением всех эпидемических норм. Вход на кинофорум будет бесплатным. Организатором кинофорума выступил Кавказский заповедник при поддержке администрации Сочи и курорта Красная Поляна.