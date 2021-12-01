Гимнастке Ангелине Мельниковой вручили знак "Почетного гражданина" Воронежа

ТАСС, 1 декабря. Мэр Воронежа Вадим Кстенин вручил чемпионке мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ангелине Мельникова знак "Почетного гражданина" города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Воронежа.

В августе этого года депутаты Воронежской гордумы приняли решение о присвоении Олимпийской чемпионке звания почетного гражданина Воронежа. Традиционно торжественная церемония вручения знаков отличия проходит в День города, который в этом году приходился на 18 сентября. Однако в этот день Мельникова не могла присутствовать в Воронеже и награждение пришлось перенести.

"Это самая высокая награда Воронежа, выше уже просто нет. Этой награды удостаивались наши самые великие земляки и вы - в их числе", - приводит пресс-служба слова Кстенина.

В свою очередь гимнастка призналась, что для нее стало неожиданностью присвоение ей столь высокого звания. По ее словам, она большую часть времени находится на сборах и очень скучает по Воронежу. "В моем сердце он занимает, конечно, первое место, я здесь выросла, это мой родной город. Для меня самое родное место - зал воронежский, школа Штукмана, не считая дома, наверное. Когда сюда приезжаю, у меня всегда воспоминания теплые, добрые, все они здесь", - сказала Мельникова.

Ангелине Мельниковой 21 год, на ее счету серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В конце октября на чемпионате мира она победила в личном многоборье, а также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.