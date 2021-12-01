Ивановские власти обязали сдавать ПЦР-тесты всех прибывших из стран Африки и Гонконга

ИВАНОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Оперштаб Ивановской области принял решение об обязательном тестировании всех граждан, прибывающих в регион из стран Африки и Гонконга. Это позволит вести оперативный мониторинг ситуации по возможному завозу омикрон-штамма, сообщает в среду депртамент здравоохранения Ивановской области.

"Региональный оперативный штаб на основании письма Минздрава РФ принял решение об обязательном ПЦР-тестировании всех граждан, прибывших в Ивановскую область из Египта, ЮАР, ОАЭ и других африканских стран, а также Гонконга. Данное решение принято с учетом скорости распространения нового штамма "омикрон" и с целью оперативного мониторинга за ситуацией по возможному завозу и распространению данного штамма на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тестирование нужно будет пройти всем прибывающим из этих стран независимо от того, был ли гражданин ранее привит. Положительные результаты ПЦР-тестов будут направляться в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева для скрининга на омикрон-штамм.

В Ивановской области зарегистрировано 62 253 случая коронавируса, за сутки поставлены 203 диагноза, 2 144 пациента умерли. В ковид-госпиталях находятся 1 405 человек, в том числе на койках с кислородом - 794.