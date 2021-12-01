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Количество осадков в Ханты-Мансийске почти вдвое превысило абсолютный максимум 1992 года

В городе выпало 10,2 мм осадков

ТАСС, 1 декабря. Абсолютный максимум по количеству осадков превышен в Ханты-Мансийске. Количество осадков за сутки составило 10,2 мм, что почти в два раза больше абсолютного максимума 1992 года, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"1 декабря 2021 года в Ханты-Мансийске количество осадков за сутки составило 10,2 мм, что на 4,5 мм больше абсолютного максимума (5,7 мм), наблюдавшегося в 1992 году", - сказала Соколова.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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