Количество осадков в Ханты-Мансийске почти вдвое превысило абсолютный максимум 1992 года

ТАСС, 1 декабря. Абсолютный максимум по количеству осадков превышен в Ханты-Мансийске. Количество осадков за сутки составило 10,2 мм, что почти в два раза больше абсолютного максимума 1992 года, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"1 декабря 2021 года в Ханты-Мансийске количество осадков за сутки составило 10,2 мм, что на 4,5 мм больше абсолютного максимума (5,7 мм), наблюдавшегося в 1992 году", - сказала Соколова.