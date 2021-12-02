Операция Гюден: похороны друга Наполеона могли помирить Россию и Францию. Но все сорвалось

2 декабря 2021 года останки графа Шарля Этьена Гюдена, генерала, обращавшегося к Наполеону Бонапарту на "ты", обретут вечное упокоение в парижском Доме Инвалидов. Два года, прошедшие с их обнаружения в Смоленске, Россия и Франция провели в спорах. Возвращение праха на родину могло бы сопровождаться торжественной церемонией, на чем настаивал один из советников Макрона. Но вышло иначе: официальный Париж не заинтересовался передачей тела, не прислал за Гюденом самолет, а когда останки все же прибыли, обошелся скромной церемонией с небольшим количеством высокопоставленных лиц. Причины лежат в области большой политики.
Не по наполеоновскому плану
Триумфальная арка на Елисейских Полях в Париже — не только символ французской столицы, но и самый впечатляющий памятник, напоминающий в ней о наполеоновской эпохе. На четырех опорах этого сооружения высечены имена военачальников легендарного времени, в том числе и Шарля Этьена Гюдена де ля Саблоньера, сподвижника Бонапарта, познакомившегося с ним еще в школьные годы и потому сохранившего право обращаться к императору на "ты". Родственник трех генералов Гюден — дисциплинированный и храбрый военный, ставивший службу выше политических предпочтений. За ее годы он сражался под знаменами Бурбонов, республики и империи, но больше всего отличился в войсках Наполеона, проделав путь от французских границ через дороги Австрии и Пруссии (успешные кампании 1800, 1806, 1809 годов) до Смоленской губернии, где 19 августа 1812 года потерял ногу, раненный пушечным ядром. Это и был конец: Гюден умер от последствий ранения спустя три дня, 22 августа, и был похоронен в Смоленске. Письмо, полное соболезнований, направил вдове Гюдена сам Наполеон.
В наши дни образ из прошлого привлек президента Фонда русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского — бывшего военного, а затем помощника политика-националиста Жан-Мари Ле Пена в Европарламенте. Малиновский возглавил поиски останков Гюдена в городской черте Смоленска, которые вела команда профессиональных археологов из России и Франции. День, когда кости увидели свет (над ними располагался ночной клуб) Малиновский назвал самым счастливым в своей жизни. Об открытии оповестили широкую общественность. И родился план переноса останков во Францию с целью перезахоронения в Доме Инвалидов бок о бок с последним пристанищем, которое в нем же обрел Наполеон.
Первоначально инициатива исходила из Франции. Советник президента Макрона по политике памяти Брюно Роже-Пти посчитал перезахоронение с участием двух президентов превосходной идеей и сам вышел на связь с Малиновским. По сведениям дипломата Сильви Берман и самого Малиновского, президенты Макрон и Путин обсудили похороны Гюдена на встрече в 2019 году. Изначально их планировали на весну 2020 года, но после того, как началась пандемия, сроки не раз переносились, пока не сделалось ясно, что интерес со стороны Франции пропал.
Разве это не ваш генерал?
Извлеченные из земли останки Гюдена все это время оставались в России, захваченные в бюрократическую ловушку. Юридически с инициативой по их вывозу должна была выступить Франция, но официального запроса на передачу праха от нее не поступило. В отсутствие этого документа кости оставались на усмотрение тех, кто их нашел. Малиновский искал помощи у французского МИДа, пока по одному из каналов не получил непроверенную информацию, будто дипломаты на деле саботируют отправку бумаг. Все сроки действительно были пропущены, поскольку со времени обнаружения костей Гюдена прошел уже почти год. Не желавший терпеть проволочки далее президент русско-французского фонда решил действовать на свой страх и риск.
При отсутствии интереса со стороны Франции оставался обходной путь — найти родственников наполеоновского генерала, договориться с ними и оформить запрос на передачу от их лица. Благодаря генеалогической экспертизе наследник отыскался среди дворянского рода д’Орлеанов, из-за нехватки средств он недавно был вынужден съехать из фамильного шато. В этой графской династии знали о происхождении от Гюдена по женской линии, но не верили, что останки генерала когда-либо будут обнаружены. Считалось, что его могила была уничтожена бомбардировками, которым нацисты подвергли Смоленск в 1941 году.
Оставалось решить вопрос с самолетом, поскольку французские власти не предоставили транспорт за свой счет. Помочь согласился российский предприниматель Андрей Козицын. 13 июля останки Гюдена прибыли в аэропорт Ле-Бурже, и поставленная перед фактом Франция не могла не отреагировать на их появление.
Встречать Гюдена прибыла госсекретарь при министерстве обороны, ответственная за ветеранов, Женевьев Даррьесёк. От ее имени было объявлено о вердикте Пятой республики в отношении генерала: для Гюдена будет найдено место в Доме Инвалидов. В противном случае — этот вариант также обсуждался — его могли похоронить на простом кладбище в родном городке Монтаржи, мэр которого заявил, что на строительство "мавзолея" генералу Гюдену (в честь него в Монтаржи названа улица) у муниципалитета денег нет.
Он славный был король?
Почему же родина встретила одного из военачальников Наполеона декабрьским холодом? Причины распадаются на исторические и политические, при этом влияние на общий итог оказывает дата. Из-за пандемии перезахоронение Гюдена перенесли на 2021 год, так что оно совпало с двухсотлетием со дня смерти самого Бонапарта. На проверку это оказалось невыгодным соседством. Во Франции вспомнили о наследии Наполеона, и снова сделалось ясно, насколько плохо оно вписывается в новую политическую корректность. Императора на родине все меньше рассматривают как полководца (да и к войнам внутри Европы относятся со скепсисом), зато приобретает значение его отношение к женщинам, сексуальным и расовым меньшинствам. И тут Наполеону защититься нечем: с этого угла обозрения он оказывается уязвимой фигурой.
Критики Наполеона сегодня занимают высокие государственные посты во Франции. Одна из них — министр по делам гендерного равенства, уроженка Кабо-Верде Элизабет Морено возмутилась пренебрежением Наполеона к своим возлюбленным, которых он менял как перчатки. Бонапарт, утверждает чиновница, являлся "одним из величайших женоненавистников, когда-либо живших на свете". А в заокеанских департаментах республики в нем увидели расиста. В 1802 году, едва встав во главе Франции, Наполеон распорядился восстановить рабовладение на островах Карибского моря. Потомки возвращенных в неволю местных жителей безразличны к победам, одержанным в Старом Свете, зато не забыли свою семейную историю. "Расист и подавитель свобод", — не щадит полководца Международный комитет чернокожих.
Совсем неудивительно, что тень великого военачальника снова ложится на генерала Гюдена, как во времена их общей службы Франции. Только теперь в этой тени становится зябко. Тем более что к войнам Франции на Карибах Гюден имеет прямое отношение: участвовал в подавлении восстания чернокожих Сан-Доминго в 1791 году.
Гюден между Францией и Россией
И все же объяснить только лишь историческими причинами непредвиденный вираж Елисейского дворца, сначала проявившего интерес к Гюдену, затем охладевшего к нему, невозможно. Одна из вероятных причин, стоявших за этим поворотом, — политические связи Пьера Малиновского с французскими националистами. Похороны наполеоновского генерала могли бы превратиться в манифестацию правых, и президенту Макрону, ищущему избирателей на левом фланге, оказалось невыгодно участвовать в ней. Не стоит останавливаться только на этом: на решение Парижа еще в большей степени могла повлиять международная обстановка. В 2019 году, когда кости Гюдена извлекли из земли, Франция искала союзников против США и сближалась с Россией, возмущенная торговыми тарифами, которые обещал ввести против стран Евросоюза Дональд Трамп. Победа Джо Байдена на выборах президента скорректировала расклады. При новых обстоятельствах демонстрация дружбы с Россией потеряла прежний смысл, тогда как страны Запада, напротив, попробовали еще теснее сплотиться против Москвы и Пекина. Неудивительно, что Елисейскому дворцу сделалось не до Гюдена.
На этом конфронтационном фоне усугубились противоречия в бывшей французской колониальной Африке, где влияние Москвы (а также и Пекина) растет, а Парижа, напротив, падает. История любит иронию, а также повторяться: Шарля Этьена Гюдена де ля Саблоньера смертельно ранило на русско-французской войне, а затем спустя два столетия задело еще одним витком большого геополитического конфликта.
Игорь Гашков