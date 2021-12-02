Операция Гюден: похороны друга Наполеона могли помирить Россию и Францию. Но все сорвалось

2 декабря 2021 года останки графа Шарля Этьена Гюдена, генерала, обращавшегося к Наполеону Бонапарту на "ты", обретут вечное упокоение в парижском Доме Инвалидов. Два года, прошедшие с их обнаружения в Смоленске, Россия и Франция провели в спорах. Возвращение праха на родину могло бы сопровождаться торжественной церемонией, на чем настаивал один из советников Макрона. Но вышло иначе: официальный Париж не заинтересовался передачей тела, не прислал за Гюденом самолет, а когда останки все же прибыли, обошелся скромной церемонией с небольшим количеством высокопоставленных лиц. Причины лежат в области большой политики.

Триумфальная арка на Елисейских Полях в Париже — не только символ французской столицы, но и самый впечатляющий памятник, напоминающий в ней о наполеоновской эпохе. На четырех опорах этого сооружения высечены имена военачальников легендарного времени, в том числе и Шарля Этьена Гюдена де ля Саблоньера, сподвижника Бонапарта, познакомившегося с ним еще в школьные годы и потому сохранившего право обращаться к императору на "ты". Родственник трех генералов Гюден — дисциплинированный и храбрый военный, ставивший службу выше политических предпочтений. За ее годы он сражался под знаменами Бурбонов, республики и империи, но больше всего отличился в войсках Наполеона, проделав путь от французских границ через дороги Австрии и Пруссии (успешные кампании 1800, 1806, 1809 годов) до Смоленской губернии, где 19 августа 1812 года потерял ногу, раненный пушечным ядром. Это и был конец: Гюден умер от последствий ранения спустя три дня, 22 августа, и был похоронен в Смоленске. Письмо, полное соболезнований, направил вдове Гюдена сам Наполеон.

В наши дни образ из прошлого привлек президента Фонда русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского — бывшего военного, а затем помощника политика-националиста Жан-Мари Ле Пена в Европарламенте. Малиновский возглавил поиски останков Гюдена в городской черте Смоленска, которые вела команда профессиональных археологов из России и Франции. День, когда кости увидели свет (над ними располагался ночной клуб) Малиновский назвал самым счастливым в своей жизни. Об открытии оповестили широкую общественность. И родился план переноса останков во Францию с целью перезахоронения в Доме Инвалидов бок о бок с последним пристанищем, которое в нем же обрел Наполеон.

Первоначально инициатива исходила из Франции. Советник президента Макрона по политике памяти Брюно Роже-Пти посчитал перезахоронение с участием двух президентов превосходной идеей и сам вышел на связь с Малиновским. По сведениям дипломата Сильви Берман и самого Малиновского, президенты Макрон и Путин обсудили похороны Гюдена на встрече в 2019 году. Изначально их планировали на весну 2020 года, но после того, как началась пандемия, сроки не раз переносились, пока не сделалось ясно, что интерес со стороны Франции пропал.

Разве это не ваш генерал?

Извлеченные из земли останки Гюдена все это время оставались в России, захваченные в бюрократическую ловушку. Юридически с инициативой по их вывозу должна была выступить Франция, но официального запроса на передачу праха от нее не поступило. В отсутствие этого документа кости оставались на усмотрение тех, кто их нашел. Малиновский искал помощи у французского МИДа, пока по одному из каналов не получил непроверенную информацию​​​​, будто дипломаты на деле саботируют отправку бумаг. Все сроки действительно были пропущены, поскольку со времени обнаружения костей Гюдена прошел уже почти год. Не желавший терпеть проволочки далее президент русско-французского фонда решил действовать на свой страх и риск.

При отсутствии интереса со стороны Франции оставался обходной путь — найти родственников наполеоновского генерала, договориться с ними и оформить запрос на передачу от их лица. Благодаря генеалогической экспертизе наследник отыскался среди дворянского рода д’Орлеанов, из-за нехватки средств он недавно был вынужден съехать из фамильного шато. В этой графской династии знали о происхождении от Гюдена по женской линии, но не верили, что останки генерала когда-либо будут обнаружены. Считалось, что его могила была уничтожена бомбардировками, которым нацисты подвергли Смоленск в 1941 году.