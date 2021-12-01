В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Как уточняет телеканал, случай заражения омикрон-штаммом выявлен в штате Калифорния. Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что "рано или поздно" этот штамм коронавируса появится в США.

Омикрон-штамм выявлен у вакцинированного, вернувшегося из ЮАР, сообщил главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Это первый случай выявления омикрон-штамма на территории США. "Этот человек <...> вернулся из ЮАР 22 ноября, 29 ноября результат его теста на коронавирус оказался положительным", - сказал Фаучи. Заразившийся был полностью вакцинирован, в настоящий момент он испытывает "умеренные симптомы" COVID-19, его состояние улучшается.