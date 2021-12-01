В Северной Осетии в 25 школах проведут капитальный ремонт в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведут в 25 школах Северной Осетии в 2022 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло во время прямой линии на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон" в среду.

"На следующий год запланирован капитальный ремонт 25 школ. Мы эту программу все дальше добиваем с таким расчетом, чтобы выполнить поручение президента до 2025 года. Все школы республики будут отремонтированы, в плане они есть", - сказал Меняйло.

В частности, в новом году завершится реконструкция одной старейшей школы №11 во Владикавказе. На эти цели в бюджете заложено 57 млн рублей. По поручению главы республики директоров школ оповестят о сроках ремонта в их образовательных учреждениях.