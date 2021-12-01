Выставка к 300-летию образования Российской империи открылась в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выставка "Российская империя" открылась в среду вечером в Историческом музее Москвы, около 400 представленных экспонатов рассказывают о главных событиях отечественной истории двух веков.

Выставка приурочена к 300-летию провозглашения царя Петра I "Великим", "Императором Всероссийским" и "Отцом Отечества". По словам выступившей на церемонии открытия статс-секретаря - замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, представленная экспозиция стала "приоритетом выставочной программы музея этого года".

"Четыреста артефактов, относящихся к периоду Российской империи, не оставят никого равнодушными - ни специалистов, ни любого человека, который действительно любит историю и который идет по Красной площади, и не может сюда не свернуть. Важно, что на выставке есть специальный раздел, посвященный людям империи - тем людям, чей талант, чей труд создавали историю нашего Отечества", - сказала Манилова.

В частности, посетителям музея представлены комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Петру I; кафтан подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка, который надела на себя великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая императрица Екатерина II) во время дворцового переворота; флотский сюртук генерал-адмирала, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу, управлявшему военным министерством; детский мундир мичмана Гвардейского морского экипажа и детская сабля, принадлежавшие цесаревичу Алексею (сыну Николая II).

"Выставка демонстрирует историю развития Российской империи и раскрывает основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства", - сообщили организаторы.

В торжественной церемонии открытия экспозиции также приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Выставка завершит работу 1 марта 2022 года.