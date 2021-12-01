Митрополит Иларион назвал период Российской империи "временем расцвета" для Русской церкви

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Период Российской империи был для Русской православной церкви временем расцвета и "определенной симфонии" в ее взаимоотношениях с государством. Такое мнение высказал в среду на открытии выставки "Российская империя" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы часто критикуем этот период в жизни Церкви, потому что она была лишена некоторых атрибутов церковности - таких важных, как патриаршее управление, как самостоятельность во внутреннем управлении. Но мы не должны забывать, что и для Русской православной церкви это тоже было время расцвета, когда Церковь пользовалась большими возможностями, обладала значительной степенью свободы, поскольку государство, которое ее контролировало и частью которого она была в тот момент, было православным", - сказал митрополит.

Поэтому, признал он, "определенная симфония между Церковью и государством, конечно, существовала". По словам архиерея, этот период для Церкви был, в частности, ознаменован ростом числа приходов и монастырей, жизнью и деятельностью таких выдающихся людей, как преподобный Серафим Саровский, святитель Филарет Московский, святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Иерарх РПЦ также обратил внимание на то, что по мере расширения границ Российской империи развивалась и церковная миссия на осваиваемых территориях. Так, именно к этому периоду относится создание Японской и Китайской православных церквей, миссия РПЦ на Дальнем Востоке и на Аляске. "Поэтому, конечно, мы этот период российской истории воспринимаем с глубокой благодарностью Богу", - добавил митрополит Иларион.

В целом оценивая имперский период для страны, он заметил, что в это время росли экономическая мощь России, ее политический потенциал, страна одерживала военные победы.

Выставку "Российская империя" открыл в среду вечером в Музее Отечественной войны 1812 года председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Экспозиция приурочена к 300-летию провозглашения царя Петра I "Великим", "Императором Всероссийским" и "Отцом Отечества". Выставка завершит работу 1 марта 2022 года.