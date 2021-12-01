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Пандемия COVID-19

Генсек ООН призвал нарастить тестирование, а не запрещать поездки из-за омикрон-штамма

Антониу Гутерриш назвал запрет поездок неэффективным

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Дополнительное тестирование на коронавирус будет более эффективным способом борьбы с омикрон-штаммом, чем новые ограничения на международные поездки. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении по вопросам развития стран Африки.

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"Такие запреты не только не честны и являются наказанием для стран, сообщивших о вирусе, но они также неэффективны. Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность ввести дополнительное тестирование на коронавирус, а также другие соответствующие ситуации эффективные меры. Это единственный способ снизить риск передачи, сохраняя возможности для поездок и экономического взаимодействия", - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности существующих вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Ряд стран приостановили авиасообщение со странами южной Африки.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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