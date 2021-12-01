Байден: в ближайшие недели станет ясно, эффективны ли вакцины против омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Американские специалисты в ближайшие несколько недель поймут, эффективны ли имеющиеся вакцины против омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

"В ближайшие несколько недель мы узнаем не только, насколько легко распространяется болезнь, но и то, насколько она опасна, какой вред она причиняет, и, что важнее всего, способны ли имеющиеся вакцины справиться с этим вирусом", - сказал он. При этом Байден убежден, что "лучшая защита от "омикрона" - это бустерная прививка". Он призвал сограждан активнее вакцинироваться и ревакцинироваться.

Байден отметил, что в четверг намерен объявить о "дальнейших шагах по борьбе с коронавирусом этой зимой". Он сообщил, что ключевыми составляющими новых мер будут не санитарные ограничения, а "расширение вакцинации, бустерные прививки, дополнительные тесты и другое".

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.