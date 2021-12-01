Около 2-3 см снега выпало в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сугробы в Москве в среду увеличились на 2-3 сантиметра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"С 09:00 мск средний прирост снега во всех округах столицы составил около 2 см. Наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЗелАО - около 3 см. В 23:00 мск приступим к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении. Там уточняется, что при необходимости в городе проведут выборочную противогололедную обработку опасных участков дорог.

"Просим водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - заключается в сообщении.