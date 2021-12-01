В ОАЭ зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду. Об этом сообщило государственное информационное агентство ВАМ со ссылкой на Минздрав страны.

Инфекция обнаружена у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки через одну из арабских стран. Как уточняется, носительница нового штамма вакцинирована двумя дозами препарата против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. В настоящий момент женщина, у которой заражение протекает бессимптомно, помещена на карантин и находится под наблюдением местных врачей. Помимо этого, на самоизоляцию отправлены все, кто контактировал с этой гражданкой одного из африканских государств.

С 29 ноября власти ОАЭ приостановили возможность въезда в страну из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе омикрон-штамма.

По последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 742 109 случаев заражения коронавирусом, при этом 737 024 человека выздоровели, 2 148 пациентов умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации от коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире. Как сообщали ранее в Минздраве ОАЭ, 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата от COVID-19, вторую дозу - более 90%. Общее количество использованных доз вакцин в стране приблизилось к 22 млн.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".