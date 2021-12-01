Число мигрантов в коммунальных службах Москвы сократилось до 60 тыс.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 60 тыс. мигрантов работают в комплексе городского хозяйства Москвы. Ранее их число достигало 100 тыс. человек, сообщил в среду в интервью "Российской газете" заммэра столицы Петр Бирюков.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество мигрантов должно быть уменьшено на стройках домов для городской программы реновации.

"Над поручением Сергея Семеновича работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тыс., то сейчас их около 60 тыс. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли - с 600 тыс. до 450 тыс. человек. Этого удалось достичь в том числе и благодаря применению новых технологий, повышению производительности труда, организации процессов производства работ", - сказал Бирюков.

По его словам, "комплекс городского хозяйства как выполнял свои задачи, так и выполняет, хотя с пандемией коронавируса их стало еще больше". На столичных предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а также регионов Центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей, рассказал Бирюков.

"Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата. Благодаря высокой доле машин и оборудования нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии", - заключил Бирюков.