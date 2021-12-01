Вредные отходы с завода "Электроцинк" в Северной Осетии вывезут за три года

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Вывоз вредных отходов производства (клинкер) завода "Электроцинк" во Владикавказе, законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года, завершится в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло во время прямой линии на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон" в среду.

"Клинкер вывозят на предприятие УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, собственник "Электроцинка" - прим. ТАСС) на Урал для переработки. По графику вывоз будет в течение 2-3 лет. Также руководство компании взяло на себя обязательство рекультивировать территорию и передать ее республике", - сказал Меняйло.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.