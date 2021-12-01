В школах Северной Осетии появятся кадетские классы Следственного комитета

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Кадетские классы Следственного комитета РФ появятся в двух школах Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло во время прямой линии на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон" в среду.

"Такой класс появится в школе Владикавказа и школе №2 города Алагир, выпускником которой являюсь, - сказал Меняйло. - Договоренность с председателем Следственного комитета [Александром Бастрыкиным] у меня есть. Это будут привилегированные вещи".

Классы появятся в новом учебном году. Выпускники будут иметь право приоритетного поступления в академию Следственного комитета в Санкт-Петербурге и Москве.

Также планируется создание подобных классов по линии МЧС и казачьих кадетских классов.