Более 500 полицейских будут охранять Папу Римского во время его визита на Кипр

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр приведена в состояние повышенной готовности перед визитом на остров Папы Римского Франциска. Согласно информации CNA, дежурство по обеспечению безопасности понтифика будут нести более 500 стражей порядка.

Глава Святого престола будет находиться на острове со 2 по 4 декабря. В этот период в офисе Группы быстрого реагирования в Никосии будет работать специальная команда по управлению кризисными ситуациями.

На пути из международного аэропорта Ларнаки в Никосию и обратно, а также во время всех передвижений по улицам кипрской столицы автомобиль, в котором будет ехать понтифик, будет сопровождать не только полицейский эскорт, но также вертолет, с борта которого будет вестись наблюдение за всеми передвижениями людей и автомобилей в тех местах, мимо которых будет следовать глава Римско-католической церкви.

Согласно информации стражей порядка, в четверг и пятницу из-за повышенных мер безопасности, принятых на время пребывания на острове понтифика, жители Никосии столкнутся с перекрытием ряда транспортных артерий. В частности, будут закрыты для движения проспект Марку Драку и важный перекресток в Старом городе кипрской столицы на стыке улиц Ригенис и Арсинои. Недалеко от перекрестка уже на территории буферной зоны, разделяющей греческую и турецкую части Никосии, находится церковь Святого Креста и представительство Ватикана на Кипре, где и остановится Папа Римский. Городской транспорт сможет проезжать через указанный перекресток только с 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) в субботу, то есть уже после завершения визита и отлета понтифика в Грецию.

Полиция также призвала всех желающих принять участие в мессе, которую глава Святого престола отслужит на стадионе GSP в Никосии и которая должна начаться в 10:00 в пятницу, прибыть на место как можно раньше, чтобы избежать слишком большого скопления людей перед началом богослужения. Ворота этой спортивной арены откроются для публики уже с семи часов утра (08:00 мск).

Ожидается, что во время визита Папы Франциска остров Кипр, где среди христианских конфессий традиционно доминирует православие, примет большое количество католических верующих из-за рубежа. Визит понтифика в общей сложности будут освещать 211 журналистов.