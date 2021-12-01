В мечетях КЧР возобновили коллективные молитвы

ЧЕРКЕССК, 1 декабря. /ТАСС/. Мечети Карачаево-Черкесии (КЧР) открылись для проведения коллективных молитв и поминальных мероприятий после стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Жителям рекомендовано использовать маски и соблюдать дистанцию, говорится в указе председателя Духовного управления мусульман КЧР, муфтия Исмаила-хаджи Бердиева.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и снятием ряда ограничений разрешить проведение коллективных молитв (джума-намазов) с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции", - говорится в документе.

В мечетях региона также разрешили проведение поминальных мероприятий с небольшим количеством участников. "Прошу всех мусульман отнестись с пониманием и полной ответственностью к сложившейся ситуации", - добавил муфтий.

Ранее в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров, гостиниц. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения. С 30 ноября проход в здание правительства Карачаево-Черкесии и других органов власти в республике также разрешен только при предъявлении QR-кода.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 30 170 случаев инфицирования, 26 031 житель выздоровел, 863 умерли. В госпиталях проходят лечение 516 человек, остальные лечатся амбулаторно.