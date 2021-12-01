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Пандемия COVID-19
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Губернатор Калифорнии заявил, что не видит необходимости в новом локдауне

В штате ранее обнаружили первый в США случай заражения омикрон-штаммом

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Необходимости введения в ближайшем будущем нового локдауна из-за обнаружения первого случая омикрон-штамма коронавируса в США пока нет. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в онлайн-формате губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя выявление заразившегося омикрон-штаммом в Сан-Франциско.

"Я бы не хотел введения нового локдауна. Необходимости его в ближайшем будущем я пока не вижу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных мер позволят избежать столь жестких шагов.

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