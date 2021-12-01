Обвинения в терроризме и убийстве предъявлены стрелявшему в школе американского Оксфорда

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Обвинения в терроризме и убийстве четырех человек предъявлены подростку, устроившему стрельбу в школе города Оксфорд (штат Мичиган). Об этом сообщило в среду агентство AP.

15-летний Итан Крамбли в среду впервые предстал перед судом. По данным прокуратуры, у властей имеются свидетельства того, что он умышленно шел на преступление, в результате которого погибли четыре человека. "Тому есть множество доказательств - кадры видеосъемки, [публикации] в социальных сетях, разного рода цифровые доказательства", - приводит AP слова стороны обвинения.

Подростку предъявлены обвинения в терроризме, предумышленном убийстве по четырем пунктам и вооруженном нападении по семи пунктам. Крамбли грозит пожизненное заключение.

Во вторник подросток открыл стрельбу из полуавтоматического пистолета в школе в американском Оксфорде. В результате инцидента погибли четыре ученика, пострадали семь человек, в том числе один учитель. Крамбли был задержан на месте происшествия.