Фестиваль Дедов Морозов в Ярославской области пройдет без традиционного шествия

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский новогодний фестиваль "Нашествие Дедов Морозов", который традиционно проводится в декабре в Рыбинске Ярославской области с 2009 года, в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет без традиционного праздничного шествия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"18 декабря в Рыбинске пройдет новогодний фестиваль "Нашествие Дедов Морозов". Весь праздник пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора, а часть программы организуют в онлайн-режиме. В этом году праздничное шествие Дедов Морозов по центральным улицам города не состоится, но будет задействовано множество площадок", - говорится в сообщении.

В историческом центре Рыбинска будут организованы торговая ярмарка и гастрофестиваль. На Красную площадь приедет Дед Мороз из Великого Устюга, он поздравит собравшихся гостей. Также на улицах Рыбинска будут организованы зимние фотозоны. В программе предусмотрены пешие экскурсии, разнообразные мастер-классы и интерактивные программы.

У Дворца спорта "Полет" состоится флешмоб автомобилистов. Из машин планируется составить изображение Деда Мороза.

В 2020 году фестиваль "Нашествие Дедов Морозов" также прошел без шествия из-за пандемии. Ранее же фестиваль традиционно проводился в форме парада и собирал несколько тысяч гостей из разных регионов России. В 2019 году в колонне Дедов Морозов на праздничном шествии прошли 2 020 новогодних волшебников, всего в празднике в прошлом году приняли участие более 12 тыс. зрителей.