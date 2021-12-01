В КЧР выпустили фотоальбом, посвященный 100-летию республики

ЧЕРКЕССК, 1 декабря. /ТАСС/. Фотоальбом выпустили в честь празднования 100-летия Карачаево-Черкесии (КЧР). В издании отражены быт и культура народов, история развития региона, сообщил в среду глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Важнейшие эпохи развития Карачаево-Черкесии, красота людей, культуры и истории нашей республики в одном альбоме. В этом чудесном издании к 100-летию Карачаево-Черкесии собраны поразительные фотоснимки и документы из фондов музея, начиная с 20-х годов прошлого века до сегодняшнего дня, представлены уникальные артефакты, сохраняющие культурное наследие народов КЧР", - написал Темрезов.

Издание подготовлено государственным Карачаево-Черкесским историко-культурным и природным музеем-заповедником им. М. О. Байчоровой. Фотоальбом называется "Вековой путь", он призван раскрыть многогранность народов республики.

"Спасибо всем, кто причастен к созданию фотоальбома, за труд, терпение, любовь к республике и желание сохранить исторический путь нашего удивительного региона. Нам ведь действительно есть, что хранить, преумножать и передавать будущему поколению", - добавил руководитель региона.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.