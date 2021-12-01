Под Воронежем подняли остатки самолета Пе-2, сбитого в боях в Великую Отечественную войну

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Поисковики воронежского объединения "Дон" обнаружили и подняли возле города Землянска под Воронежем остатки советского бомбардировщика Пе-2, сбитого в боях за город в 1942-1943 годах. Об этом сообщила в среду пресс-служба поискового объединения.

"1 декабря во второй день экспедиции регионального отделения Поискового движения России по Воронежской области [произведен] подъем и идентификация самолета Пе-2. При проведении обследования участка авиакатастрофы советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе Землянска обнаружены многочисленные фрагменты и узлы самолета: тяги рулей, трубопровод пневмосистемы, фрагменты фюзеляжа, элементы механизации крыла, электромоторы, обрамление кабины, стыковочные зализы и другие", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется в сообщении пресс-службы объединения "Дон", также обнаружен бомбовый прицел с заводским номером в хорошем состоянии. "При первоначальном исследовании обнаружены несколько заводских клейм, что поможет в идентификации самолета и даст возможность прояснить историю гибели и судьбу экипажа. В момент обследования местности и места авиакатастрофы самолета Пе-2 личные вещи, снаряжение (подвесные системы) и предметы одежды экипажа не обнаружены, что говорит о том, что в момент крушения самолета экипажа на борту не было", - сообщила пресс-служба объединения.

Воронеж в годы Великой Отечественной войны с 7 июля 1942 года находился в оккупации, линия фронта проходила по городу, фашистские захватчики не смогли занять его левобережную часть. В боях за Воронеж, которые длились 212 дней, более 95% его зданий были разрушены. Всего в сражениях за город погибли около 400 тыс. советских воинов. Город был освобожден 25 января 1943 года, победа в битве за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны.