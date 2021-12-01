В Дагестане планируют запустить проект "Футбол в школе"

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены разработать и запустить в республике проект "Футбол в школе" для всестороннего образования детей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы республики.

"Мы заявились вместе с Российским футбольным союзом на организацию проекта "Футбол в школе", разделяя тезис, что образование должно быть всесторонним, и, кроме того, способствовать еще и воспитанию детей", - сказал глава Дагестана Сергей Меликов на совещании с участием заместителя министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой.

Меликов отметил, что в настоящее время образовательная система республики является одной из крупнейших в России, в регионе работает свыше 2,6 тыс. образовательных организаций всех уровней, в которых обучаются более 670 тыс. человек. По его словам, в системе образования региона существует ряд проблем, в том числе перегруженность объектов образования, недостаточный уровень материально-технического и кадрового обеспечения.

"В республике многое делается для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Строятся десятки школ и детских садов, ремонтируются спортзалы, приобретены сотни воркаут-площадок и школьных автобусов, в том числе за внебюджетные средства", - добавил руководитель региона.