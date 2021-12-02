Международный форум "Мы вместе" пройдет 2-5 декабря в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" откроется в четверг в московском Центральном выставочном зале "Манеж" в преддверии Дня добровольца.

Форум пройдет со 2 по 5 декабря и будет посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Он проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает 7 направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. На форуме пройдет сессия "Социальное партнерство в условиях пандемии" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Участников форума ждет запуск акции "Елка желаний" и марафона российского научно-просветительского общества "Знание". Спикерами форума станут первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, директор организации сохранения культурного наследия "Внимание" Илья Варламов, старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБ.РФ Антон Григоров, президент благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко, гендиректор госкорпорации "Росатом" Александр Лихачев, замгендиректора холдинга "Газпром-медиа" Антонина Приезжева, президент Группы МТС Вячеслав Николаев, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, заместитель исполнительного координатора программы добровольцев ООН Киоко Йокосука. В рамках выставочной программы форума планируется размещение более 30 стендов компаний и организаций. Выставочная программа предусматривает более 100 активностей - от создания идеального резюме до совместного участия в челлендже добрых дел вместе с известными блогерами.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок. Ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что в настоящее время масштабная федеральная кампания по популяризации волонтерства проходит по всей России с целью привлечения населения к активному участию в добровольческой деятельности и акции #МыВместе. По ее словам, международный форум гражданского участия "Мы вместе" как раз станет центральным событием по данной теме в 2021 году.

О старте международной волонтерской премии "Мы вместе" объявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 18 мая. Тогда он заявил, что по итогам 2020 года Россия имеет моральное право объявить старт премии "Мы вместе", "в которой победителями могут стать не только россияне, но и любые люди в мире, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим". Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и We arе together ("Мы вместе"). Претендовать на премию могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Победителей объявят 5 декабря на форуме "Мы вместе". Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.

Работа ТАСС на форуме

В четверг в "Манеже" откроется выставка фотографий информационного агентства России ТАСС "Добро в наших руках". Экспозиция рассказывает о развитии волонтерского движения в России за последние десять лет. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели знаковые события с участием волонтеров по всей стране. В их числе - работа во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемирной зимней универсиады в Красноярске, помощь пациентам в красных зонах больниц во время пандемии COVID-19, забота о пожилых людях, участие в тушении лесных пожаров в Сибири, экологических и патриотических акциях. Всего будут представлены 30 фотографий, среди их авторов - известные фоторепортеры ТАСС Михаил Метцель, Станислав Красильников, Михаил Терещенко, Юрий Смитюк, Донат Сорокин, Егор Алеев.

Кроме того, 4 декабря собственный корреспондент отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова примет участие в сессии форума "Пиар и маркетинг в НКО. Как продвигать свои инициативы? И что делать, если нет бюджета". 5 декабря директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова также выступит на пленарной сессии "Год #МыВместе в медиа".