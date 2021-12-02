Итоги председательства РФ в Арктическом совете за 2021 год обсудят на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", который представит масштабную деловую программу по арктической тематике, открывается в четверг в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его участники подведут итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год, обсудят развитие креативных индустрий в Арктике и другие темы.

Форум пройдет со 2 по 4 декабря. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

Мероприятия будут в очном формате с соблюдением противоэпидемиологических мер. Доступ на площадку форума возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации против коронавируса, QR-кода о перенесенном заболевании либо справки о медотводе от вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте.

Форум посетят более 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов России и 15 стран. "Насыщенная деловая программа включает два пленарных заседания, работу 52 дискуссионных площадок, посвященных целям и основным направлениям государственной и социальной политики РФ в Арктике, экономике, инфраструктуре, науке и технологиям, экологии, международному сотрудничеству, обеспечению комплексной безопасности арктического региона и развитию креативных индустрий", - сообщили в пресс-службе комитета Петербурга по делам Арктики. На площадке форума пройдут рабочие сессии, круглые столы, посвященные энергетическому комплексу арктического региона, приоритетным направлениям прикладной и фундаментальной науки для нужд Арктики. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

На площадке форума будет развернута выставка, на которой арктические регионы и российские компании представят свои достижения, проекты и технологии. Итогом работы станет резолюция, которая будет направлена в профильные органы власти для совершенствования законодательства в сфере устойчивого развития Арктики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.