В кабмин направят законопроект об агрессивном вождении

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направят в четверг на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий административный штраф в размере 5 тыс. рублей за агрессивное вождение. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Инициативой предлагается дополнить статью 12 КоАП. "Умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в законопроекте. При этом отмечается, что обязательным условием привлечения водителя к административной ответственности является наличие доказательства в виде фиксации правонарушения "специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или иными средствами фото- и киносъемки, видеозаписи".

Авторы инициативы предлагают считать агрессивным вождением "совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий". При этом депутаты полагают, что такие действия могут совершаться только умышленно, "при осознании противоправного характера таких действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения".

Кроме того, авторы проекта предлагают при повторном совершении такого правонарушения установить административную ответственность в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года. "В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение", - говорится в пояснительной записке.