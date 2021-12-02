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Пандемия COVID-19

Гинцбург полагает, что штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"

При этом вероятно, у нового штамма будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, считает директор Центра им. Гамалеи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса, если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант "дельта", считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Возможно, у него ["омикрона"] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население", - сказал он ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, Гинцбург сообщил, что пока об этом рано говорить: "Необходимы экспериментальные данные". "Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает", - заключил ученый.

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