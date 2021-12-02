В Париже отдадут воинские почести генералу Гюдену, погибшему в русскую кампанию Наполеона

ПАРИЖ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Франция отдаст в четверг воинские почести французскому генералу, графу Шарлю Этьену Гюдену, погибшему во время русской кампании Наполеона в 1812 году. Прах полководца захоронят в парижском военном некрополе на территории исторического Дома Инвалидов.

Останки Гюдена были найдены два года назад франко-российской археологической экспедицией, которая вела раскопки под Смоленском. Она проходила под патронатом форума гражданских обществ "Трианонский диалог", созданного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В совместной экспедиции французскую сторону представлял военный историк и археолог Пьер Малиновский.

Первоначально церемония планировалась осенью 2020 года, затем - весной 2021 года. Но оба раза была отложена из-за ограничительных мер во Франции, вызванных пандемией коронавируса.

На церемонию, которая начнется в почетном дворе Дома Инвалидов, приглашены потомки генерала, представители французского правительства и военного командования, российские дипломаты. По поручению премьер-министра Франции Жана Кастекса мемориальную церемонию возглавит министр-делегат при министре вооруженных сил республики Женевьев Даррьессек.

Страницы общей истории

"Этого дня ждали несколько поколений нашей семьи, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС старший среди потомков военачальника, граф Альберик д’Орлеан. - Мы благодарны России за ее согласие провести археологические раскопки, чтобы найти останки генерала, пришедшего на ее землю два столетия назад с французской армией".

Родные просили разрешения перенести прах Гюдена на родину в этом году, когда отмечается 200-я годовщина смерти Наполеона l. Как напомнил собеседник, Наполеон Бонапарт и Шарль Этьен Гюден знали друг друга с юных лет, вместе учились в военной школе в Бриенне. Выдвинутый Наполеоном на важные военные посты, Гюден по его приказу первым вступил в Берлин в период Прусской кампании в 1806 году.

Жизнь 44-летнего дивизионного генерала (соответствует званию генерал-лейтенанта в армиях других стран) оборвалась в августе 1812 года. Он скончался спустя три дня после боя у Валутиной горы, в котором оружейным выстрелом ему оторвало ногу. Смерть соратника, который вскоре должен был стать маршалом Франции, Наполеон называл огромной потерей.

Дом Инвалидов был основан в Париже 350 лет назад, в 1671 году для оказания помощи пострадавшим на войне офицерам и солдатам. В декабре 1840 года в находящийся на его территории собор были перенесены останки Наполеона l, доставленные с острова Святой Елены.

В некрополе Дома Инвалидов граф Гюден будет покоиться рядом с наполеоновскими маршалами Бертраном и Мортье. "Имя Гюдена высечено под сводами Триумфальной арки в Париже, и он, безусловно, заслужил эти посмертные почести на родине", - считают в обществе памяти Наполеона.

Как рассказал корреспонденту ТАСС граф д’Орлеан, потомки Гюдена породнились с Россией. "Моя жена - русская, наши дети - одновременно и французы, и русские", - подчеркнул он.