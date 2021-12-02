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Эксперт: предпосылок для закрытия Египта для иностранных туристов пока нет

В стране не выявили ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Предпосылок для закрытия Египта для иностранных туристов пока нет. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель туриндустрии Египта Исам Али.

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"До сих пор не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса, и Египет с большой точностью реализует превентивные и предупредительные меры в аэропортах курортных зон - Хургады, Марса-Аляма, Шарм-эш-Шейха, - сказал он. - Решение о закрытии сложно принять, учитывая, насколько негативно оно может отразиться на туристической отрасли в свете подтвержденных бронирований от российских компаний по январь 2022 года". По его словам, на новогодние праздники здесь ожидают до 100 тыс. россиян.

Как сообщили ТАСС в Минтуризма, Высший комитет по кризисному управлению новым коронавирусом при правительстве Египта после оценки эпидемиологической ситуации внутри страны принимает необходимые решения и меры, связанные с появлением в мире нового омикрон-штамма. "Министерство туризма внимательно следит за реализацией профилактических мер на туристических объектах, - отметили в ведомстве. - Пока нет решения о закрытии или даже приостановке работы в госучреждениях".

С другой стороны, официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар пояснил ТАСС, что решение о закрытии уполномочен принимать только Высший комитет по кризисному управлению коронавирусом, а не министерство здравоохранения. "По данным на 1 декабря в Египте не выявлено ни одного заражения новым штаммом, - отметил он. - Эпидемиологическая ситуация в Египте балансирует между небольшим увеличением и снижением".

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Египет
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