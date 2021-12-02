В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 8 млрд. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны - Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 8,03 млрд доз вакцин от ковида. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже началась ревакцинация граждан от коронавируса.

Как 29 ноября сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, "более 80% мирового объема вакцин ушло в страны Группы двадцати, а государства с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, получили лишь 0,6% доз".

При этом темпы вакцинации в мире ускорились: предыдущий миллиард прививок был введен за 37 дней, а для достижения этого миллиарда потребовалось на неделю меньше.

В ОАЭ и на Мальдивах привиты почти все жители, которым разрешена вакцинация, а в Сингапуре, Камбодже и на Кубе хотя бы один компонент ввели уже более 90% населения. Еще в девяти странах - Брунее, Португалии, Китае, Чили, Катаре, Южной Корее, Испании, Аргентине и на Мальте - вакцинированы более 80% населения. В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, провели уже более 60,8 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 69,5 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет 51,8%.

Всего в мире в гражданском обороте находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.